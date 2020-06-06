Brezilyalı futbolcu Fred'den alkışlanacak hareket
Brezilya'nın Fluminense takımına transfer olan golcü futbolcu Fred, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak için Cruzeiro'dan Belo Horizonte kentinde 600 kilometrelik bisiklet turu yaptı.
Brezilyalı futbolcu Fred, yoksul ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya için 600 kilometre bisiklet yolculuğu yaptı.
Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden Fluminense'ye transfer olan 36 yaşındaki Fred, yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.
36 yaşındaki futbolcu, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu Belo Horizonte kentinden bisiklet turuna başladı.
Fred, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı duyurdu.
Turu tamamlayabildiği için mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti.
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