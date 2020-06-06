06 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilyalı futbolcu Fred'den alkışlanacak hareket

Brezilyalı futbolcu Fred'den alkışlanacak hareket
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

'nın Fluminense takımına olan golcü futbolcu , 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak için 'dan kentinde 600 kilometrelik bisiklet turu yaptı.

Brezilyalı futbolcu , yoksul ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya için 600 kilometre bisiklet yolculuğu yaptı.

'nın ekibinden Fluminense'ye olan 36 yaşındaki Fred, yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.

36 yaşındaki futbolcu, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu kentinden bisiklet turuna başladı.

Fred, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı duyurdu.

Turu tamamlayabildiği için mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

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