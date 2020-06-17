17 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İlkay Gündoğan: Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim

Resmen açıkladı! Türkiye'ye gelebilirim
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

'nin yıldız futbolcusu , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim." ifadelerini kullandı.

'de Liverpool ile puan farkının açılmasıyla alakalı konuşan Gündoğan, "Aslında çok gereksiz yerlerde puan kaybettik. Hele garanti kazanmamız gereken maçlarda puan kaybetmek bizim için hiç iyi olmadı. Tabii ki Liverpool deplasmanı olsun, United deplasmanı olsun bazı maçları kaybedebilirsiniz. Hiç kimse bir şey diyemez. Ama bazı rakiplere karşı puan kaybetmek bizi üzdü. Bunu çoğunlukla pozitif enerjiye çeviremedik. Ve işler aleyhimize gitmeye başladı. Açıkçası çok gereksiz yerlerde puan kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Takımda en iyi anlaştığı oyuncular konusunda ise Gündoğan, "En fazla gördüğüm Leroy. Ama Alex Zinchenko'yu görüyorum arada sırada. Diğer oyuncular daha çok şehrin dışındaki yaşadıkları ve aileleri olduğundan onları futbol dışında pek fazla görmüyorum aslında. Ama çok iyi anlaştığım arkadaşlarım var. Mesela Raheem (Sterling) olsun, Gabriel Jesus olsun, belki hemen yanımda oturdukları için iyi anlaştığım arkadaşlar. da bizimle aynı binada oturuyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı 'yle arkadaşlığına değinen Türk asıllı Alman yıldız, "Evet, eski arkadaşım Memo. Hatta geçen sene İstanbul'da gittiğimde de görüştük. O ara da Beşiktaş'ta oynuyordu, üçümüz beraber kahve içmeye gitmiştik. Çok sevdiğim, çok iyi anlaştığım birisi. Yani severek izlerim Memo'yu." diye konuştu.

Son olarak, gelecek yıllarda SÜper Lig'de oynama ihtimaliyle ilgili , "O da olabilir. Yani hiçbir zaman hayır demem. Hatta seve seve oynarım aslında. Onun dışında hoca olarak da olabilir. İlla futbolcu olarak gelmem gerekmiyor. Teknik direktör olarak da gelebilirim. Hayırlısı neyse o olsun. Öyle diyelim. Şu an buradayım, mutluyum. Ama tabii ki işler çok çabuk değişebilir." şeklinde konuştu.

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