17 Haziran 2020, Çarşamba

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Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! "Kendi sahamızda..."

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Premier Lig ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ancelotti ile beraber takımda tekrardan şans bulabileceğini düşündüğünü söyleyen golcü futbolcudan Liverpool'a gözdağı geldi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 21:34
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Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! Kendi sahamızda...

Sezon içerisinde Crystal Palace'a kiralanadıktan sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle tekrardan Everton'a geri dönen milli futbolcu Cenk Tosun, S Sport'ta yayınlanan Premier Show programına bağlandı.

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Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! Kendi sahamızda...

Cenk Tosun, Ancelotti ile beraber takımda tekrardan şans bulabileceğini düşündüğünü söylerken, hafta sonu oynanacak olan derbi hakkında görüşlerinin ve corona virüsü sonrası futbolu değerlendirdi.

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Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! Kendi sahamızda...

Crystal Palace'a kiralanma sürecini anlatan Cenk, "Everton'da çok seviliyordum ama şans bulamamaya başlamıştım. Bir yandan EURO 2020'yi düşünüyordum. Crystal Palace'a bu yüzden gittim. Everton'da forvet bölgesinde çok fazla rotasyon var, çok fazla oyuncu var. Everton'a geri döneceğimi biliyordum o yüzden Liverpool'daki evimi boşaltmamıştım." dedi.

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Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! Kendi sahamızda...

"ANCELOTTI GİTMEMİ İSTEMEMİŞTİ"

Ancelotti'yle aslında iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Ancelotti benim gitmemi istememişti. EURO 2020'yi düşündüğümü biliyordu o yüzden gitmeme bir şey demedi. Oynatmamasına rağmen idmanlarda %100'ümü verişim hakkımda övgülerde bulundu bana. Eğer burada devam edebilirsem Everton'da devam etmek istiyordum. Ama eğer yine az forma şansı bulursam, ertelenen Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek yine farklı yollar arayacağım." ifadelerini kullandı.

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Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! Kendi sahamızda...

Corona virüsü sonrası futbolda başta çekinceleri olduğunu dile getiren santrfor, "Ben en başta korkuyordum ama Bundesliga bize bunun olabileceğini gösterdi. Gereken önlemler alınıyor ve haftada iki kez test oluyoruz. Başlarda aslında kimse istemiyordu, test olmak güzel bir şey değil sürekli, zor bir şey. Bundesliga'da oynanıyorsa ve sorun olmuyorsa her yerde yapılabilir diye düşünüldü. Şu an için herkes iple çekiyor maça çıkmayı. Herkes istekli." şeklinde konuştu.

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