Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! "Kendi sahamızda..."

Corona virüsü sonrası futbolda başta çekinceleri olduğunu dile getiren santrfor, "Ben en başta korkuyordum ama Bundesliga bize bunun olabileceğini gösterdi. Gereken önlemler alınıyor ve haftada iki kez test oluyoruz. Başlarda aslında kimse istemiyordu, test olmak güzel bir şey değil sürekli, zor bir şey. Bundesliga'da oynanıyorsa ve sorun olmuyorsa her yerde yapılabilir diye düşünüldü. Şu an için herkes iple çekiyor maça çıkmayı. Herkes istekli." şeklinde konuştu.