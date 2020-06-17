17 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 0-2 Mainz l MAÇ SONUCU

Dortmun evinde kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Bundesliga 32. hafta mücadelesinde Dortmund, sahasında Mainz'a 2-0 mağlup oldu. Dortmund bu yenilgiyle bu sezon sahasında 2. kez mağlup oldu.

'nın 32'inci haftasında ligin ikinci sırasında yer alan sahasında Mainz'ı konuk etti.

'in şampiyonluğunu ilan ettiği haftada Lucien Favre'nin öğrencileri sahasında rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Bu skorla Dortmund 66 puanda kaldı Mainz ise kritik bir 3 puana imza atarak düşme hattından uzaklaştı ve puanını 34 yaptı.

BUNDESLIGA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

2 - 1 Schalke 04
3 - 1 Köln
Augsburg 1 - 3 Hoffenheim
RB Leipzig 2 - 2

Schalke galibiyete hasret haberin devamı

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