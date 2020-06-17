Borussia Dortmund 0-2 Mainz l MAÇ SONUCU

Bundesliga 32. hafta mücadelesinde Dortmund, sahasında Mainz'a 2-0 mağlup oldu. Dortmund bu yenilgiyle bu sezon sahasında 2. kez mağlup oldu.

Almanya Bundesliga'nın 32'inci haftasında ligin ikinci sırasında yer alan Borussia Dortmund sahasında Mainz'ı konuk etti.

Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan ettiği haftada Lucien Favre'nin öğrencileri sahasında rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Bu skorla Dortmund 66 puanda kaldı Mainz ise kritik bir 3 puana imza atarak düşme hattından uzaklaştı ve puanını 34 yaptı.

BUNDESLIGA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

Eintracht Frankfurt 2 - 1 Schalke 04

Bayer Leverkusen 3 - 1 Köln

Augsburg 1 - 3 Hoffenheim

RB Leipzig 2 - 2 Fortuna Düsseldorf

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