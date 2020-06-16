Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya La Liga yeniden başladı. La Liga'da bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan biri de Getafe ile Espanyol arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Getafe, düşme hattından kurtulmak isteyen Espanyol'u konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?