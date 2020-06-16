16 Haziran 2020, Salı
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Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya La Liga yeniden başladı. La Liga'da bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan biri de Villarreal ile Mallorca arasında oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca, Villarreal'in konuğu oluyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 29. haftasında oynanacak olan Villarreal-Mallorca maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Düşme hattında bulunan Mallorca, mutlak galibiyet için Villarreal'e konuk olacak. Villarreal son maçta Celta Vigo'yu 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Guerro ve Funes Mori Villarreal adına bu akşam sahaya çıkamayacak.
VILLARREAL-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Mallorca maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.,
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