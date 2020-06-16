16 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya yeniden başladı. La Liga'da bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca, Villarreal'in konuğu oluyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 29. haftasında oynanacak olan - maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Düşme hattında bulunan Mallorca, mutlak galibiyet için Villarreal'e konuk olacak. Villarreal son maçta Celta Vigo'yu 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Guerro ve Funes Mori Villarreal adına bu akşam sahaya çıkamayacak.

VILLARREAL-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Mallorca maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.,

Getafe-Espanyol maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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