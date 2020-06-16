Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya La Liga yeniden başladı. La Liga'da bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan biri de Getafe ile Espanyol arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Getafe, düşme hattından kurtulmak isteyen Espanyol'u konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını öncesinde sergilediği futbolla bütün otoritelerin beğenisini toplayan Getafe, pandemi dönüşü istediği başlangıcı yapamadı. Şampiyonlar Ligi şansını hala sürdüren Getafe, düşme potasından kurtulmak için mücadele veren Espanyol karşısında 3 puan arayacak.

Getafe, 3 aylık aranın ardından geçtiğimiz Cuma günü Granada deplasmanına konuk oldu. 1-0 öne geçtikleri maçta Carlos Fernandez'in golüyle maçtan 2-1 mağlup ayrıldılar. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi umutlarını zora soksa da şansları devam ediyor.

ESPANYOL'DAN KRİTİK GALİBİYET

Espanyol geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapattı. Ligin son sırasındaki ekip, Alaves'i 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

GETAFE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe-Espanyol maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Dakonam, Cabaco, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Rodríguez, Mata

Espanyol: López, Vilá, Cabrera, Espinosa, López, Darder, Roca, López, Embarba, Tomás, Le

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