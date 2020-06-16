16 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Getafe-Espanyol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya yeniden başladı. La Liga'da bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. mücadelesi veren Getafe, düşme hattından kurtulmak isteyen Espanyol'u konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını öncesinde sergilediği futbolla bütün otoritelerin beğenisini toplayan , pandemi dönüşü istediği başlangıcı yapamadı. şansını hala sürdüren Getafe, düşme potasından kurtulmak için mücadele veren karşısında 3 puan arayacak.

Getafe, 3 aylık aranın ardından geçtiğimiz Cuma günü Granada deplasmanına konuk oldu. 1-0 öne geçtikleri maçta Carlos Fernandez'in golüyle maçtan 2-1 mağlup ayrıldılar. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi umutlarını zora soksa da şansları devam ediyor.

ESPANYOL'DAN KRİTİK GALİBİYET

Espanyol geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapattı. Ligin son sırasındaki ekip, Alaves'i 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

GETAFE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe-Espanyol maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Dakonam, Cabaco, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Rodríguez, Mata

Espanyol: López, Vilá, Cabrera, Espinosa, López, Darder, Roca, López, Embarba, Tomás, Le

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