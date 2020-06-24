Leeds United tribünlerinde skandal görüntü!

Corona virüsü salgını sonrası başlayan liglerde maçlar seyircisiz olarak devam ediyor. Birçok kulüp maket taraftar uygulamasını başlattı. İngiltere Championship kulüplerinden Leeds United nu uygulamada bir skandala imza attı. Leeds United'a yoğun tepki geldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan İngiltere Championship'de mücadele eden Leeds United, seyircisiz maçlar için maket taraftar uygulaması başlattı. Leeds United, tribünlerdeki maketler için taraftarlardan kendilerinin veya sevdiklerinin fotoğraflarını istedi.

STADYUMA LADİN MEKETİ YERLEŞTİRİLDİ

Leeds United'ın bu uygulamasına katılan bir taraftar, 25 sterlin ödeyerek Osama Bin Ladin'in fotoğrafını gönderdi. Leeds United yönetimi yoğun tepkiler sonrasında kartonu kaldırdı.





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