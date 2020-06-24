24 Haziran 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Leeds United tribünlerinde skandal görüntü!
Corona virüsü salgını sonrası başlayan liglerde maçlar seyircisiz olarak devam ediyor. Birçok kulüp maket taraftar uygulamasını başlattı. İngiltere Championship kulüplerinden Leeds United nu uygulamada bir skandala imza attı. Leeds United'a yoğun tepki geldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan İngiltere Championship'de mücadele eden Leeds United, seyircisiz maçlar için maket taraftar uygulaması başlattı. Leeds United, tribünlerdeki maketler için taraftarlardan kendilerinin veya sevdiklerinin fotoğraflarını istedi.
STADYUMA LADİN MEKETİ YERLEŞTİRİLDİ
Leeds United'ın bu uygulamasına katılan bir taraftar, 25 sterlin ödeyerek Osama Bin Ladin'in fotoğrafını gönderdi. Leeds United yönetimi yoğun tepkiler sonrasında kartonu kaldırdı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı