15 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Huntelaar'dan 1 yıllık imza

Huntelaar'dan 1 yıllık imza
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

Hollanda Eredivisie ekiplerinden , 36 yaşındaki golcüsü Klaas-Jan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı golcü oyuncunun biten kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

'a 2017'de ikinci sefer transfer olan , kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 243 maçta 151 gol attı.

Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, , Milan ve 04'te forma giydi.

Casillas'tan flaş karar! Çekildi... haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Casillas'tan flaş karar! Çekildi... Casillas'tan flaş karar! Çekildi...
Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Levante-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Levante-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör