Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Bosna Hersek'te ligler tescil edildi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerinin de durmasına sebep olmuştu. Son olarak Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) pandemi sebebiyle tescil edildi.
5 puanla lider konumda bulunan Saraybosna'nın da şampiyon olduğu duyuruldu.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle mart ayında ara verilen Bosna Hersek 1. Futbol Ligi, tescil edildi. Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) Müsabaka Komisyonu'nun talebi doğrultusunda bir araya gelen İcra Kurulu, mevcut şartlar altında ligin devam etmemesi yönünde son kararını verdi.
Buna göre 22 hafta sonunda 45 puanla ilk sırada yer alan Saraybosna şampiyon ilan edildi. Son iki sıradaki takımlar Çelik ve Zvijezda 09 ise küme düştü.
Ayrıca bu sezonki Bosna Hersek Kupası maçları da oynanmayacak.
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