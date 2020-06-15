15 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Iker Casillas federasyon başkanlığı adaylığından çekildi

Casillas'tan flaş karar! Çekildi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

İspanya'nın ve 'in efsane kalecisi , İspanya Federasyonu başkanlığı adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Uzun yıllar 'in formasını terlettikten sonra futbolu, Portekiz temsilcisi Porto'da bırakan deneyimli kaleci , geçtiğimiz aylarda İspanya Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Kaldırdığı kupalar ve yaşadığı başarılarla futbol dünyasında iz bırakan bir isim olan Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Casillas konuya ilişkin, "Beni bu kararı almaya iten sebep, ülkemizin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumudur. Bu da seçimlerin arka plana düştüğü anlamına geliyor. Şu an için bölmekten ziyade, birleşme zamanı. Futbolumuz ve toplumumuz buna ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek için kapanan bir kapı değil. İspanya futbolu için en adil, şeffaf ve gerçekten katılımcı bir seçim olmasını istiyorum ancak şu anki koşullarda gerçekleşeceğine inanmıyorum. Umarım gelecekte ister benimle ister başka adaylarla olsun böyle bir seçim yaşanır" ifadelerini kullandı.

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