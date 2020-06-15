La Liga: Levante 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 29. haftasında Sevilla deplasmanda Levante ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golü 46. dakikada Luuk de Jong'dan gelirken, ev sahibi takımın golünü 87. dakikada Diego Carlos (k.k.) kaydetti.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Levante ile Sevilla, Valencia Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İkinci sıra için şansını sürdürmek isteyen konuk takım, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki 9. beraberliğini aldı.

Sevilla'nın golünü 46. dakikada Luuk de Jong kaydederken, ev sahibi takım beraberliği 87. dakikada Diego Carlos'un kendi kalesine attığı golle kurtardı.

Sevilla bu sonuçla puanını 51'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 35'e yükselten Levante ise 12. sırada yer aldı.

La Liga'nın 30. haftasında Sevilla, 19 Haziran Cuma günü TSİ 23.00'te sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Levante ise 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te Espanyol deplasmanına konuk olacak.

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