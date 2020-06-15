15 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Levante 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

Sevilla sonunu getiremedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

'nın 29. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golü 46. dakikada Luuk de Jong'dan gelirken, ev sahibi takımın golünü 87. dakikada (k.k.) kaydetti.

İspanya 'nın 29. haftasında ile , Valencia Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İkinci sıra için şansını sürdürmek isteyen konuk takım, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki 9. beraberliğini aldı.

Sevilla'nın golünü 46. dakikada Luuk de Jong kaydederken, ev sahibi takım beraberliği 87. dakikada 'un kendi kalesine attığı golle kurtardı.

Sevilla bu sonuçla puanını 51'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 35'e yükselten Levante ise 12. sırada yer aldı.

La Liga'nın 30. haftasında Sevilla, 19 Haziran Cuma günü TSİ 23.00'te sahasında 'yı ağırlayacak. Levante ise 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te Espanyol deplasmanına konuk olacak.

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