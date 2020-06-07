Bundesliga: Augsburg 1-1 Köln | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga'da günün son karşılaşmasında Augsburg ile Köln karşı karşıya geldi. Augsburg evinde ağırladığı Köln ile puanları paylaştı. Maçta goller son dakikalarda geldi. 85'de Anthony Modeste ile 1-0 öne geçen Köln skoru koruyamadı. 88'de Philipp Max topu ağlara gönderdi.

Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg evinde Köln'ü konuk etti. Çıkış arayan iki takımın mücadelesinde son dakikalar müthiş anlara sahne oldu.

WWK Arena'da oynanan mücadelede skoru belirleyen goller son dakikalarda ve arka arkaya geldi. Köln yıldız forveti Anthony Modeste ile 85'de golü buldu. Büyük sevinç yaşayan Köln'ün sevinci kursağında kaldı. Augsburg, 88'de Philipp Max beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PENALTI KAÇTI!

Büyük bir fırsat yakalayan Augsburg 27. dakikada, Florian Niederlechner'le bir de penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ardından Augsburg 32 puanla 13. olurken, 35 puanlı köln 12. sırada haftayı kapattı.

İŞTE AUGSBURG-KÖLN MAÇININ ÖZETİ

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