07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Augsburg 1-1 Köln | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Bundesliga: Augsburg 1-1 Köln | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

'da günün son karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Augsburg evinde ağırladığı Köln ile puanları paylaştı. Maçta goller son dakikalarda geldi. 85'de Anthony Modeste ile 1-0 öne geçen Köln skoru koruyamadı. 88'de Philipp Max topu ağlara gönderdi.

Bundesliga'nın 30. haftasında evinde 'ü konuk etti. Çıkış arayan iki takımın mücadelesinde son dakikalar müthiş anlara sahne oldu.

WWK Arena'da oynanan mücadelede skoru belirleyen goller son dakikalarda ve arka arkaya geldi. Köln yıldız forveti Anthony Modeste ile 85'de golü buldu. Büyük sevinç yaşayan Köln'ün sevinci kursağında kaldı. Augsburg, 88'de Philipp Max beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PENALTI KAÇTI!

Büyük bir fırsat yakalayan Augsburg 27. dakikada, Florian Niederlechner'le bir de penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ardından Augsburg 32 puanla 13. olurken, 35 puanlı köln 12. sırada haftayı kapattı.

İŞTE AUGSBURG-KÖLN MAÇININ ÖZETİ

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