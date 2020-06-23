24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Barcelona 1-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

Barcelona 3 puanı tek golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

İspanya La Liga'nın 31. haftasında , sahasında Athletic Bilbao'yu 71. dakikada Ivan Rakitic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

La Liga'nın 31. haftasında , Athletic Bilbao'yu konuk etti. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada atılan tek gol ise Ivan Rakitic'ten geldi.

Barcelona bu galibiyetle puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 10. sıradaki Athletic Bilbao ise 42 puanda kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.

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