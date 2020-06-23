La Liga: Barcelona 1-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 71. dakikada Ivan Rakitic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada atılan tek gol ise Ivan Rakitic'ten geldi.

Barcelona bu galibiyetle puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 10. sıradaki Athletic Bilbao ise 42 puanda kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.

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