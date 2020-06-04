04 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid forveti Diego Costa vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezası aldı!

Dünyaca ünlü golcüye 6 ay hapis cezası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Kariyerini 'de sürdüren dünyaca ünlü İspanyol golcü , vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 31 yaşındaki yıldız, bir kaç ay önce 1 milyon 142 bin Euro'luk vergi borcu ödemişti.

İspanya Maliyesi tarafından, 2014 yılında 'den İngiltere'nin Chelsea kulübüne transfer olduğu dönemde, reklam gelirleriyle bağlantılı vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Costa, Madrid Mahkemesince suçlu bulundu.

Mahkeme, 1,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Costa'ya 6 ay hapis cezası verirken, futbolcunun mahkumiyetinin günlük 100 avrodan 12 ayda toplam 36 bin avro olarak para cezasına çevrildiği bildirildi.

Costa, söz konusu suçlamaların ardından bir kaç ay önce 1 milyon 142 bin 888 avroluk vergi borcunu ödemişti.

Mahkemeye gelen ve Kovid-19'dan dolayı maske taktığı görülen Costa, duruşmaya katılıp, hakkındaki kararı öğrendikten sonra mahkemeden ayrıldı.

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İspanyol basını, Costa'nın, Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduğu dönemde ikametini Madrid'den aldırdığı ve dolayısıyla İspanya'da vergi yükümlülüğü olmadığı yönünde savunma yaptığını yazdı.

Ancak mahkeme, söz konusu reklam anlaşması sırasındaki 6 aylık dönemde Costa'nın ikametinin Madrid'de olmasından dolayı vergisini İspanya'ya ödemek zorunda olduğuna kanaat getirdiği açıklandı.

İspanya Milli Takımı formasını da giyen 31 yaşındaki Costa, son üç sezondur Atletico Madrid'de oynuyor.

İspanya'da bu zamana kadar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Radamel Falcao, James Rodriguez, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Marcelo, İker Casillas gibi çok sayıda futbolcu vergi usulsüzlüğü suçlamasıyla ceza aldı.

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