13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Kupası

Napoli-İnter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Corona virüsü salgını sonrası tüm dünyada ligler ve kupalar tekrar başlıyor. , İspanya, Türkiye liglerinde maçlar başladı. İtalya Serie A başlamadan önce yarı final maçları oynanıyor. Dün akşam finale kalan 'un rakibi bugün belli olacak. , İnter'i konuk ediyor. Peki, Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, yarı final rövanş maçında Inter'i konuk ediyor. Napoli, İtalya Kupası yarı final ilk maçında aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla maça çıkacak.

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Milano ekibi karşısındaki en önemli kozu Mertens bu sezon 12 gol atarak, Arkadiusz Milik ile birlikte takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Conte ile büyük bir çıkışa geçen Inter ise dezavantajlı skoru tersine çevirme hedefinde. İnter'in en büyük kozları kuşkusuz ve Lautaro Martinez. Bu sezon toplamda 39 gol atan ikili, lacivert-siyahlıların yükselişinde de büyük pay sahibi oldu.

NAPOLI-İNTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Finale çıkacak ekip, finalde 'la karşı karşıya gelecek.

NAPOLI-INTER MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Zielinski, Ruiz, Politano, Mertens, Insigne

Inter: Handanovic Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva. Brozovic, Barella, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro

Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Leganes-Valladolid maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Leganes-Valladolid maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Bayern Münih-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bayern Münih-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör