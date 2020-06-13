Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Kupası
Corona virüsü salgını sonrası tüm dünyada ligler ve kupalar tekrar başlıyor. Almanya, İspanya, Türkiye liglerinde maçlar başladı. İtalya Serie A başlamadan önce İtalya Kupası yarı final maçları oynanıyor. Dün akşam finale kalan Juventus'un rakibi bugün belli olacak. Napoli, İnter'i konuk ediyor. Peki, Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Napoli, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter'i konuk ediyor. Napoli, İtalya Kupası yarı final ilk maçında aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla maça çıkacak.
Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Milano ekibi karşısındaki en önemli kozu Mertens bu sezon 12 gol atarak, Arkadiusz Milik ile birlikte takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Conte ile büyük bir çıkışa geçen Inter ise dezavantajlı skoru tersine çevirme hedefinde. İnter'in en büyük kozları kuşkusuz Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez. Bu sezon toplamda 39 gol atan ikili, lacivert-siyahlıların yükselişinde de büyük pay sahibi oldu.
NAPOLI-İNTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Finale çıkacak ekip, finalde Juventus'la karşı karşıya gelecek.
NAPOLI-INTER MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Zielinski, Ruiz, Politano, Mertens, Insigne
Inter: Handanovic Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva. Brozovic, Barella, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro
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