13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG açıkladı! Cavani ve Thiago Silva takımdan ayrılıyor

Resmen açıklandı! Cavani ve Thiago Silva...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de Sportif Direktör Leonardo, ve 'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1'in tescil edilmesiyle şampiyonluğa ulaşan , gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı.

Kulübün sportif direktörü Leonardo, Le Journal du Dimanche'a verdiği röportajda ve 'nın sözleşmelerinin uzatılmayacağını ve UEFA Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra bu iki oyuncuyla yolların ayrılacağını açıkladı.

Leonardo "Bu kararı vermek bizim için çok zor. İkisi de kulüp tarihinde kendine yer bulmuş oyuncular. PSG'de çok güzel anılar yaşadılar ve yaşattılar ama bu birlikteliğin sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

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