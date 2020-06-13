13 Haziran 2020, Cumartesi
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PSG açıkladı! Cavani ve Thiago Silva takımdan ayrılıyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Fransa Ligue 1'in tescil edilmesiyle şampiyonluğa ulaşan PSG, gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı.
Kulübün sportif direktörü Leonardo, Le Journal du Dimanche'a verdiği röportajda Edinson Cavani ve Thiago Silva'nın sözleşmelerinin uzatılmayacağını ve UEFA Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra bu iki oyuncuyla yolların ayrılacağını açıkladı.
Leonardo "Bu kararı vermek bizim için çok zor. İkisi de kulüp tarihinde kendine yer bulmuş oyuncular. PSG'de çok güzel anılar yaşadılar ve yaşattılar ama bu birlikteliğin sonuna geldik." ifadelerini kullandı.
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