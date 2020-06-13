14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Mallorca 0-4 Barcelona | MAÇ SONUCU

Barcelona Mallorca karşısında zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nın 28. haftasında , deplasmanda 'yı Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'nın 28. haftasında ile , Son Moix Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini 2. dakikada , 37. dakikada Martin Braitwaite 79. dakikada ve 90+3. dakikada 'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Barcelona bu sonuçla puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, 16 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te Leganes'i ağırlayacak. Mallorca ise aynı gün saat 20.30'da Villareal deplasmanına konuk olacak.


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