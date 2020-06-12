12 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Thiago Alcantara'dan Bayern Münih'e kötü haber

Alcantara'dan Bayern Münih'e kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Bundesliga ekibi 'te sakatlığı nedeniyle kasığından operasyon geçiren İspanyol orta saha oyuncusu 'nın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulübü, yarı finalinde 'a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara'nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.

Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara'nın 4 Temmuz'da ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı haberin devamı



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