Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 30. haftasında kritik bir maça çıkan Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo adeta gol oldu yağdı. Maçın ilk yarısında 4 gol atan Celta Vigo maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İspanya La Liga'nın 30. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerden biri olan Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo, sahasında Deportivo Alaves'i ağırladı. Maçın ilk yarısında 4 gol atan Celta Vigo maçı 6-0 kazandı. Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan Iago Aspas, 40. ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito ve 86. dakikada Santi Mina kaydetti.

Deportivo Alaves'te Martin Aguirregabiria, 27. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

OKAY 45 DAKİKA OYNADI

Celta Vigo'da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika mücadele etti. Okay, ikinci yarıda yerini Filip Bradaric'e bıraktı.

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