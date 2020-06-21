21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU

Okay'lı Celta fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'nın 30. haftasında kritik bir maça çıkan 'nun takımı adeta gol oldu yağdı. Maçın ilk yarısında 4 gol atan Celta Vigo maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İspanya 'nın 30. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerden biri olan 'nun takımı , sahasında 'i ağırladı. Maçın ilk yarısında 4 gol atan Celta Vigo maçı 6-0 kazandı. Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan Iago Aspas, 40. ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito ve 86. dakikada Santi Mina kaydetti.

Deportivo Alaves'te Martin Aguirregabiria, 27. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

OKAY 45 DAKİKA OYNADI

Celta Vigo'da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika mücadele etti. Okay, ikinci yarıda yerini Filip Bradaric'e bıraktı.

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