13 Haziran 2020, Cumartesi
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İtalya Kupası: Juventus 0-0 Milan | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, 1-1'in rövanşında Milan ile 0-0 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu. Juventus finalde Napoli - Inter eşleşmesinin galibiyle karşılacak.
İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Juventus, Milan'ı konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte 16. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışını ise Donnarumma kurtardı.
İlk karşılaşmada Giuseppe Meazza'dan 1-1 beraberlikle ayrılan Juventus, deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.
Juventus'un finaldeki rakibi yarın oynanacak Napoli - Inter karşılaşmasının ardından belli olacak.
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