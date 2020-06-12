13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Kupası: Juventus 0-0 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

yarı final rövanş maçında , 1-1'in rövanşında Milan ile 0-0 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu. Juventus finalde Napoli - Inter eşleşmesinin galibiyle karşılacak.

yarı final rövanş karşılaşmasında , Milan'ı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte 16. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışını ise Donnarumma kurtardı.

İlk karşılaşmada Giuseppe Meazza'dan 1-1 beraberlikle ayrılan Juventus, deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.

Juventus'un finaldeki rakibi yarın oynanacak Napoli - Inter karşılaşmasının ardından belli olacak.

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