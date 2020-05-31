31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Icardi’ye servet

Icardi’ye servet
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG, İnter’den kiraladığı Icardi’yi 57 milyon + 7 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Fransa'da liglerin iptal edilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren takımlar arasında PSG, ses getiren bir imza gerçekleştirdi. Ligue 1 şampiyonu Paris temsilcisi, geçen sezon Inter'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini 57 milyon Euro karşılığında aldı. PSG ile 20 lig maçında 12, 6 Şampiyonlar Ligi maçında da 5 gol atarak dikkat çeken 27 yaşındaki Arjantinli santrfor için Fransız ekibi, İtalyan devine 50 milyon + 7 milyon euro bonus ödeyecek. Icardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenmesinin ardından İnter yönetimi ve taraftarlarla ters düşmüştü.

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