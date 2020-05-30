Barcelona alınan biletler için kararını verdi! Geri ödeyecekler
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle İspanya La Liga ertelenmişti. Katalan devi Barcelona, ertelenen maçlara bilet alan taraftarlarına mail atarak, ücretlerin iade edileceğini açıkladı.
Katalan devi Barcelona flaş bir karar aldı. Bilindiği gibi corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen İspanya'da uzun bir süredir maçlar oynanamıyordu.
Sağlık yetkililerinin aldığı karar gereği birçok müsabaka ertelenmiş ya da iptal edilmişti.
Barcelona, ertelenen maçlar için bilet alan taraftarları için bir süredir çözüm arıyordu. Katalan ekibi, bu karşılaşmalara bilet alan taraftarlarına özel bir mail yollayarak ücret iadesi yapacaklarını duyurdu.
LA LIGA İÇİN 11 HAZİRAN BEKLENİYOR
Bu arada La Liga'nın yeniden başlatılması için hazırlıklar devam ediyor. Lig Başkanı Javier Tebas son olarak yaptığı açıklamada, müsabakaların 11 Haziran'da yeniden oynatılmasını planladıklarını söylemişti. Ligin yeniden başlaması durumunda maçlar seyircisiz oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı