30 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona alınan biletler için kararını verdi! Geri ödeyecekler

Barcelona'dan corona virüsü kararı! Geri ödenecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle La Liga ertelenmişti. Katalan devi Barcelona, ertelenen maçlara bilet alan taraftarlarına mail atarak, ücretlerin iade edileceğini açıkladı.

Katalan devi Barcelona flaş bir karar aldı. Bilindiği gibi corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen 'da uzun bir süredir maçlar oynanamıyordu.

Sağlık yetkililerinin aldığı karar gereği birçok müsabaka ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

Barcelona, ertelenen maçlar için bilet alan taraftarları için bir süredir çözüm arıyordu. Katalan ekibi, bu karşılaşmalara bilet alan taraftarlarına özel bir mail yollayarak ücret iadesi yapacaklarını duyurdu.

LA LIGA İÇİN 11 HAZİRAN BEKLENİYOR

Bu arada La Liga'nın yeniden başlatılması için hazırlıklar devam ediyor. Lig Başkanı Javier Tebas son olarak yaptığı açıklamada, müsabakaların 11 Haziran'da yeniden oynatılmasını planladıklarını söylemişti. Ligin yeniden başlaması durumunda maçlar seyircisiz oynanacak.

La Liga başlıyor! İşte o tarih haberin devamı

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