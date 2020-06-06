06 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig-Paderborn maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

'nın formda ekiplerinden sahasında geçtiğimiz hafta Dortmund'dan 6 gol yiyen 'u ağırlıyor. RB Leipzig maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde devam etmek istiyor. Futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leipzig ile , Bundesliga'nın 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele öncesi Leipzig, 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 19 puanlı Paderborn ise ligin son sırasında yer alıyor. Ev sahibi ekipte Konate ve Poulsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Ampadu'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Eksik oyuncunun bulunmadığı Paderborn'da ise Holtmann, Kilian ve Schonlau'nun durumları şüpheli.

RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angelino, Olmo, Schick, Werner

Paderborn: Zingerle, Drager, Hünemeier, Strohdiek, Collins, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Srbeny, Mamba

RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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