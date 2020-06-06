RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın formda ekiplerinden RB Leipzig sahasında geçtiğimiz hafta Dortmund'dan 6 gol yiyen Paderborn'u ağırlıyor. RB Leipzig maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde devam etmek istiyor. Futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Leipzig ile Paderborn, Bundesliga'nın 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele öncesi Leipzig, 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 19 puanlı Paderborn ise ligin son sırasında yer alıyor. Ev sahibi ekipte Konate ve Poulsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Ampadu'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Eksik oyuncunun bulunmadığı Paderborn'da ise Holtmann, Kilian ve Schonlau'nun durumları şüpheli.
RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angelino, Olmo, Schick, Werner
Paderborn: Zingerle, Drager, Hünemeier, Strohdiek, Collins, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Srbeny, Mamba
RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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