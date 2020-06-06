RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Almanya Ligi'nde cumartesi günü 5 karşılaşma oynanacakken, günün maçında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak. En yakın takipçisi Borussia Dortmund'u 7 puan önünde zirvede yer alan Bayern, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Leverkusen ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak sahadan ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.