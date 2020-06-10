10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt l MAÇ SONUCU

Bayern Münih bildiğiniz gibi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

, 'u 2-1 mağlup etti ve Kupası'nda finale yükseldi. Münih ekibi finalde ile karşılaşacak.

, Federasyon Kupası Yarı Final maçında 'u konuk etti.

Alman devi Bayern, henüz 14. dakikada Perisic'le 1-0 öne geçti. 70. dakikada Danny Da Costa'yla Frankfurt durumu eşitlese de 74. dakikada sahneye çıkan Lewandowski skoru belirleyen golü kaydetti.

Münih ekibi böylece Almanya Federasyon Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

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