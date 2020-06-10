İtalya Kupası'nda format değişti! Kazanan çıkmazsa...
Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, futbol heyecanı 12 Haziran'da kupa maçıyla başlayacak. Çizme'de İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında format değişikliğine gidildi.
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde oynanacak müsabakalarda 90 dakika sonunda kazanan tarafın belirlenemediği takdirde direkt olarak penaltı atışlarına geçileceği açıklandı.
İtalya Serie A'da mart ayında ertelenen futbol karşılaşmaları cuma günü kupada oynanacak maçlarla başlayacak. Bu müsabakalar öncesinde kupanın formatında değişikliğe gidildi. Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya Kupası'nda oynanacak yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan çıkmazsa uzatma devrelerinin olmayacağı, direkt penaltı atışlarına geçileceği ifade edildi.
İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
12 Haziran Cuma
22.00 Juventus - Milan (1-1)
13 Haziran Cumartesi
22.00 Napoli - Inter (1-0)
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