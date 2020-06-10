10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Kupası'nda format değişti! Kazanan çıkmazsa...

Kupada format değişti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, futbol heyecanı 'da kupa maçıyla başlayacak. Çizme'de yarı final ve final maçlarında format değişikliğine gidildi.

'nda yarı final ve finalde oynanacak müsabakalarda 90 dakika sonunda kazanan tarafın belirlenemediği takdirde direkt olarak penaltı atışlarına geçileceği açıklandı.

İtalya Serie A'da mart ayında ertelenen futbol karşılaşmaları cuma günü kupada oynanacak maçlarla başlayacak. Bu müsabakalar öncesinde kupanın formatında değişikliğe gidildi. Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya Kupası'nda oynanacak yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan çıkmazsa uzatma devrelerinin olmayacağı, direkt penaltı atışlarına geçileceği ifade edildi.

İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

12 Haziran Cuma
22.00 - Milan (1-1)

13 Haziran Cumartesi
22.00 - Inter (1-0)

İtalya Serie A'da fikstür açıklandı haberin devamı

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