12 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hoffenheim-RB Leipzig maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

'nın 31. haftası muhteşem bir maça sahne oluyor. sahasında RB 'i ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 31. hafta - RB maçıyla açılıyor. Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, 43 puanla 7. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında liderin 11 puan gerisine düşen RB Leipzig ise 59 puanda. Salgın sonrası lige istediği gibi bir giriş yapamayan RB Leipzig, oynadığı 5 maçın 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Son olarak ligin dibindeki Paderborn ile berabere kaldı. Hoffenheim ise son 4 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılırken 2'sini de kazanmayı başardı.

HOFFENHEIM-RB LEIPZİG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Leipzig maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim: Baumann, Hübner, Florian, Nordtveit. Posch, Bicakcic, Kaderabek: Rudy, Grillitsch, Skov, Dabour

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann. Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer, Olmo, Nkunku, Schick, Werner

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