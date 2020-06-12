Bundesliga'nın 31. haftası muhteşem bir maça sahne oluyor. Hoffenheim sahasında RB Leipzig'i ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da 31. hafta Hoffenheim - RB Leipzig maçıyla açılıyor. Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, 43 puanla 7. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında liderin 11 puan gerisine düşen RB Leipzig ise 59 puanda. Salgın sonrası lige istediği gibi bir giriş yapamayan RB Leipzig, oynadığı 5 maçın 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Son olarak ligin dibindeki Paderborn ile berabere kaldı. Hoffenheim ise son 4 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılırken 2'sini de kazanmayı başardı.

HOFFENHEIM-RB LEIPZİG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Leipzig maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim: Baumann, Hübner, Florian, Nordtveit. Posch, Bicakcic, Kaderabek: Rudy, Grillitsch, Skov, Dabour

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann. Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer, Olmo, Nkunku, Schick, Werner

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