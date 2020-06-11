11 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın Antalyaspor 11'ini belirledi! Kale o isme emanet

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ligin 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Kara Kartal'da kritik karşılaşma öncesi Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Alman kalecinin ayrılığı sonrası kaleyi kime emanet edeceğine karar verirken, Akdeniz ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:31
ABONE OL
  • 1
  • 24
Sergen Yalçın Antalyaspor 11'ini belirledi! Kale o isme emanet

Beşiktaş, corona virüsü sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'e, sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla dönüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Sergen Yalçın Antalyaspor 11'ini belirledi! Kale o isme emanet

Cumartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yaparken, dördüncü hakem Onur Özütoprak olacak.

  • 3
  • 24
Sergen Yalçın Antalyaspor 11'ini belirledi! Kale o isme emanet

Siyah beyazlılar, Süper Lig'e ara verilmeden önce son maçını deplasmanda Galatasaray ile oynamış ve 0-0 biten karşılaşmanın ardından 44 puanla 5'inci sırada yer almıştı.

  • 4
  • 24
Sergen Yalçın Antalyaspor 11'ini belirledi! Kale o isme emanet

Şampiyonluk ihtimali rakiplerine göre daha zayıf olan Beşiktaş, kalan 8 haftada maksimum puan toplayarak en azından ilk 3'te yer almak amacında.

  • 5
  • 24
Sergen Yalçın Antalyaspor 11'ini belirledi! Kale o isme emanet

YILDIZ İSİMLER YOK

Siyah beyazlılar, Antalyaspor maçına eksik bir kadro ile hazırlanıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör