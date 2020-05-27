İskoçya'da ilginç olay! Gary Maley taraftarların oylarıyla takımda kaldı
İskoçya Ligi'nde futbol tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, tecrübeli kalecisi Gary Maley ile taraftarlar sayesinde yeni sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki kalecinin geleceğine sosyal medya hesabından taraftarlarına açtığı anketle karar veren İskoç ekibi, yüzde 70.4'lük olumlu oy çıkması sonucu tecrübeli eldiven sözleşme yeniledi.
İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki emektar kalecisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağını taraftarlara sorarken, sosyal medyada düzenlenen anket sonucu tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi yenilendi.
200 BİN KİŞİ ANKETE KATILDI
Kulüp tarafından birkaç gün önce sosyal medyada başlatılan ankete İskoçya dışından da birçok futbolsever katılırken, 200 bine yakın katılımcının oy kullandığı anketten yüzde 70'lik oranla Maley'nin kulüpte kalması kararı çıktı.
Anketin sona ermesinin ardından 37 yaşındaki eldiven için imza töreni düzenlendi. Bu sezon sadece bir maçta Livingston kalesini koruyan Maley, 1 sezon daha İskoç ekibinde kalacak.
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