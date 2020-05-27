28 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya'da ilginç olay! Gary Maley taraftarların oylarıyla takımda kaldı

İskoçya'da ilginç olay! Taraftarların oylarıyla takımda kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

'nde tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, tecrübeli kalecisi Gary Maley ile taraftarlar sayesinde yeni sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki kalecinin geleceğine  hesabından taraftarlarına açtığı anketle karar veren İskoç ekibi, yüzde 70.4'lük olumlu oy çıkması sonucu tecrübeli eldiven sözleşme yeniledi.

ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki emektar kalecisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağını taraftarlara sorarken, sosyal medyada düzenlenen anket sonucu tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi yenilendi.

200 BİN KİŞİ ANKETE KATILDI

Kulüp tarafından birkaç gün önce sosyal medyada başlatılan ankete İskoçya dışından da birçok futbolsever katılırken, 200 bine yakın katılımcının oy kullandığı anketten yüzde 70'lik oranla Maley'nin kulüpte kalması kararı çıktı.

Anketin sona ermesinin ardından 37 yaşındaki eldiven için imza töreni düzenlendi. Bu sezon sadece bir maçta Livingston kalesini koruyan Maley, 1 sezon daha İskoç ekibinde kalacak.

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