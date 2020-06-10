10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

Bayern Münih yeni sezon formalarını tanıttı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

takımlarından , 2020-2021 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı. Münih'in klasik kırmızı forması, Münih'li taraftarların beğenisini kazandı.

devi , önümüzdeki sezon iç sahada giyeceği formalarını görücüye çıkardı. Bavyera ekibinin yeni formalarını Müller, Gnabry ve Alaba gibi yıldızlar tanıttı.

Bu formalar, Bayern'in taraftarları tarafından da beğeniyle karşılandı.




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