Bayern Münih yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, 2020-2021 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı. Münih'in klasik kırmızı forması, Münih'li taraftarların beğenisini kazandı.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, önümüzdeki sezon iç sahada giyeceği formalarını görücüye çıkardı. Bavyera ekibinin yeni formalarını Müller, Gnabry ve Alaba gibi yıldızlar tanıttı.

Bu formalar, Bayern'in taraftarları tarafından da beğeniyle karşılandı.









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