01 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'da fikstür açıklandı

İtalya Serie A'da fikstür açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 'da yeniden başlayacak olan Ligi Serie A'da kalan maçların fikstürü belli oldu.

Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Serie A'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise -Lazio müsabakaları yapılacak.

Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

Öte yandan, Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, bugün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.

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Kaynak: AA
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