08 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ceferin: Fransa Ligi başlayabilir!

Ceferin: Fransa Ligi başlayabilir!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Başkanı Ceferin, nisan ayında tescil edilen Fransa Ligi'nde sezonun yeniden başlatılabileceğini açıkladı.

, nisan ayında tescil edilen Fransa Ligi'nde sezonun yeniden başlatılabileceğini açıkladı. UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Fransa'daki kararın erken alındığını söyleyebilirim. Tescil kararı verilen ülkelerde ligler yeniden başlatılmak istenirse, sezonu 2 Ağustos'tan önce bitirmek şartıyla bunu yapabilirler" ifadelerini kullandı. ifadeleri yer aldı.
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