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Kerim Çalhanoğlu kimdir? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Kerim Çalhanoğlu kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 Giriş Tarihi: 08.06.2020

Adı ile anılan ancak ekiplerinden 04'e olan genç yıldız adayı 'nun yaşantısı, fiziki özellikleri ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki, Kerim Çalhanoğlu kimdir? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

'ın listesinde yer alan genç yıldız adaylarından biri olan merak konusu oldu.

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Oldukça yetenekli olan Çalhanoğlu, Hoffenheim'in U19 takımında görev yapmakta. Orta sahanın ortası ve sol açıkta görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu'nun 180 cm boyu bulunuyor. İhtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu, 'nın köklü ekiplerinden 04'e transfer oldu. Genç oyuncu bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Yıldız futbolcu ile kuzen olan Kerim'in kardeşi Turan Çalhanoğlu da kendisi kadar dikkat çekiyor.

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