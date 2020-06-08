Adı Galatasaray ile anılan ancak Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer olan genç yıldız adayı Kerim Çalhanoğlu'nun yaşantısı, fiziki özellikleri ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki, Kerim Çalhanoğlu kimdir? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç yıldız adaylarından biri olan Kerim Çalhanoğlu merak konusu oldu.

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Oldukça yetenekli olan Çalhanoğlu, Hoffenheim'in U19 takımında görev yapmakta. Orta sahanın ortası ve sol açıkta görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu'nun 180 cm boyu bulunuyor. İhtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu, Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu. Genç oyuncu bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile kuzen olan Kerim'in kardeşi Turan Çalhanoğlu da kendisi kadar dikkat çekiyor.

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