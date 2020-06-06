06 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Timo Werner Chelsea'ye transfer oluyor

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'te forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Timo Werner'in 'a transfer olacağı öne sürülmüştü. 'de yer alan haberde bir başka ekibi Chelsea'nin Alman futbolcunun 54 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Avrupa'da sezonun transferi gerçekleşiyor... 'nin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Alman golcü Timo Werner için Chelsea, Leipzig ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre mavi-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için 54 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kabul etti.

LIVERPOOL DA İSTİYOR İDDİASI
Öte yandan 'in bir diğer şampiyonluk adaylarından 'un da, Werner'i istediği iddia edilse de, İngiliz devinin gelecek yaz transfer sezonunda Alman golcü için herhangi bir girişimde bulunmayacağı kaydedildi.

2. TRANSFER OLACAK
Timo Werner, Şubat ayında Ajax'dan 37 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech'in ardından mavi beyazlıların 2. transferi olacak.

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