İtalya kararını verdi! Sezonun kalan bölümünde...
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), sezonun geri kalan kısmıyla ilgili kararını verdi. IFAB'ın getirdiği değişikliğe uyarak oyuncu değiştirme hakkını her takım için maç başına 3'ten 5'e çıkardı.
İtalya Futbol Federasyonu, IFAB'ın getirdiği değişikliğe uyarak oyuncu değiştirme hakkını her takım için maç başına 3'ten 5'e çıkardı.
Buna göre; sezonun kalan bölümünde İtalya Ligi'nde takımlar maç başına 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ama diğer liglerde olduğu gibi bu 5 değişiklik sadece 3 duraklama hakkında kullanılabilecek. Böylelikle oyunun akışının kesilmemesi ve süre kaybedilmemesi sağlanıyor.
Dünya futbolunun patronu FIFA, 31 Aralık'a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) sunmuştu.
IFAB da, takımların uzun süredir idman yapmaması, corona virüsü sebebiyle oyuncularının eksik olması ihtimali veya yaz aylarında havaların sıcak olması sebebiyle bu öneriyi kabul etmişti.
SERIE A 20 HAZİRAN'DA DÖNÜYOR
Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.
Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.
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