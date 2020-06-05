Mario Balotelli'den açıklama geldi! Başkanla sorun yaşamıştı
Kariyerine Brescia'da devam eden İtalyan forvet Mario Balotelli, kulüp başkanı Cellino ile gerginlik yaşamış ve antrenmanlara çıkmamıştı. 29 yaşındaki golcü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İtalya Ligi takımlarından Brescia'da forma giyen golcü futbolcu Mario Balotelli, takımla ipleri koparma noktasına geldi. Kulüp başkanı Massimo Cellino ile ara ara gerginlikler yaşayan yıldız futbolcunun başkanla son tartışması ise gündeme damga vurdu.
İddialara göre Brescia Başkanı Massimo Cellino, idmanlara gelmeyen Mario Balotelli ile görüşmek için randevulaşmasına rağmen yıldız futbolcuyu yarım saat ofisinin dışında bekletti. Ardından konuşmamayı tercih eden Cellino ile Balotelli arasındaki tartışma arttı.
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Cellino, Balotelli hakkında "Mario özel bir futbolcu. Ancak şurası kesin ki kafası bizimle değil. İtalya'da kalmak istediğini düşünmüyorum. İki tarafın da hataları var" ifadelerini kullanarak oyuncunun takımdan ayrılacağını ima etti.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Golcü futbolcu ise sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak üzerine "Hala hastayım" notunu düştü ve idmanlara çıkmamasındaki nedenin rahatsızlığı olduğu sinyalini verdi. Bu arada yine İngiliz basınından Daily Mail, Balotelli ile ilgilenen kulüpler arasında bazı MLS ve Brezilya ekipleri ile Galatasaray'ın da bulunduğunu yazdı.
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