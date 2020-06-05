05 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Maç sonunda Benfica'ya taşlı saldırı!

Maç sonunda Benfica'ya taşlı saldırı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Portekiz temsilcisi , ligde 25. hafta karşılaşmasında Tondela ile oynadıkları karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Portekiz ekibi, maç sonrasında takım otobüsüne gerçekleştirildiğini ve 2 futbolcunun yaralandığını açıkladı.

Kulübü, Portekiz 'in 25. haftasında dün Tondela'yı konuk ettikleri maçın ardından takımı taşıyan otobüse düzenlendiğini ve 2 futbolcunun yaralandığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden verilen zorunlu aranın ardından devam eden Portekiz ligi, bir şiddet olayına sahne oldu.

Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'nın takım otobüsüne, sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası stat dışında bekleyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stattan ayrılırken taşların atıldığı takım otobüsünün camları kırıldı. Vücuduna cam parçaları isabet eden futbolcular Julian Weigl ve Andrija Zivkovic, başkent Lizbon'daki Luz Hastanesi'ne götürüldü.

60 puanı bulunan Benfica, gol averajıyla Porto'nun önünde ligin zirvesinde yer alıyor.

Dünya devi Uğurcan Çakır'ın peşinde haberin devamı

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