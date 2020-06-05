Aubameyang Barcelona transferi için Martinez'i bekliyor!

Arsenal'in yıldız forveti Aubameyang, Barcelona transferi için geri sayıma başladı. İnter'in yıldızı Martinez'in Barcelona'ya transferi gerçekleşmezse Gabonlu yıldız futbolcu La Liga'nın yolunu tutacak.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Aubameyang, daha önce de transferde isminin anıldığı Barcelona'dan gelecek olan teklifi bekliyor. Gabonlu yıldız golcü, La Liga ekibi Barcelona'nın, İnter'in forveti Lautaro Martinez transferindeki durumunu da takip ediyor.

AUBAMEYANG HABER BEKLİYOR

Daily Mail'in haberine göre İnterli yıldız Martinez'e göre Aubameyang'ın bütçe olarak daha uygun bir seçenek olabileceği belirtiliyor.

Sözleşme teklifi sunmadığı Aubameyang için Arsenal'in, yaz aylarında yıldız forveti bonservis ile satmayı planladığı belirtiliyor. Öte yandan, Lautaro Martinez'in menajeri, Roma'nın 2 yıl önce 8 milyon euro'yu fazla bulduğu için Arjantinli yıldızı transfer etmekten vazgeçtiğini söyledi.

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