05 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Aubameyang Barcelona transferi için Martinez'i bekliyor!

Aubameyang transfer için Martinez'i bekliyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

'in yıldız forveti Aubameyang, transferi için geri sayıma başladı. İnter'in yıldızı Martinez'in Barcelona'ya transferi gerçekleşmezse Gabonlu yıldız futbolcu 'nın yolunu tutacak.

'in yıldız futbolcusu Aubameyang, daha önce de transferde isminin anıldığı 'dan gelecek olan teklifi bekliyor. Gabonlu yıldız golcü, ekibi Barcelona'nın, İnter'in forveti Lautaro Martinez transferindeki durumunu da takip ediyor.

AUBAMEYANG HABER BEKLİYOR

'in haberine göre İnterli yıldız Martinez'e göre Aubameyang'ın bütçe olarak daha uygun bir seçenek olabileceği belirtiliyor.

Sözleşme teklifi sunmadığı Aubameyang için Arsenal'in, yaz aylarında yıldız forveti bonservis ile satmayı planladığı belirtiliyor. Öte yandan, Lautaro Martinez'in menajeri, Roma'nın 2 yıl önce 8 milyon euro'yu fazla bulduğu için Arjantinli yıldızı etmekten vazgeçtiğini söyledi.

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