30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvete takviye yapmaya karar vermişti. Radamel Falcao'nun kadroda düşünülen tek forvet olması nedeniyle bu bölge için Mario Balotelli'nin ismi geçiyordu. Golcü oyuncunun takımıyla yaşadığı flaş bir gelişme sonrası İtalyan forvetin Cimbom'a transferinin önü açıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:36
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Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon hücum bölgesinde birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray'da 3 ismin takımdan ayrılmasının ardından hücum bölgesindeki boşluğu doldurma kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu.

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Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Santrfor transferinde en öne çıkan isim İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli olmuştu.


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Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesindeki yıldız golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı ve bu transferin önü açıldı.


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