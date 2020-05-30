Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvete takviye yapmaya karar vermişti. Radamel Falcao'nun kadroda düşünülen tek forvet olması nedeniyle bu bölge için Mario Balotelli'nin ismi geçiyordu. Golcü oyuncunun takımıyla yaşadığı flaş bir gelişme sonrası İtalyan forvetin Cimbom'a transferinin önü açıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:36 ABONE OL