05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Portekiz devi Benfica Uğurcan Çakır için devreye girdi

Dünya devi Uğurcan Çakır'ın peşinde
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

'un başarılı kalecisi  için her geçen gün  iddiası ortaya atılıyor. Avrupa kulüplerinin radarındaki Uğurcan Çakır için son olarak devreye girdi. Benfica, satmayı düşündüğü Vlachodimos’un yerine Trabzonspor genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ı transfer etmek istiyor.

'un başarılı kalecisi , Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç file bekçi ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi 'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos olası transferi Uğurcan Çakır'ı gözde haline getirdi.

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve 'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

İNGİLİZ DEVLERİ DE DEVREDE

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve , Tottenham, ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'un kalesini koruduğu 25 maçta 27 gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Uğurcan'ın Trabzonspor ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor
Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket
Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör