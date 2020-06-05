05 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern’den Cengiz Ünder atağı

Bayern’den Cengiz Ünder atağı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

’daki gururumuz için Alman devi yoklama yaptı. İtalyanlar “30 milyon euro” yanıtını verdi.

'da top koşturan milli yıldızımız , devleri peşine taktı. 22 yaşındaki futbolcuya , Leipzig ve Everton talip oldu. Kulüplerin fiyatını sorduğu Cengiz için, "30 milyon euro'yu getiren Cengiz'i götürür" cevabı verildi. ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Cengiz; bu sezon 20 maçta 3 gol kaydetti. 2017'de 'den 15 milyon euro'ya transfer olan Cengiz'in, sakatlıklar nedeniyle satış listesine konduğu iddia ediliyordu.

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