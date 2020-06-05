Bayern’den Cengiz Ünder atağı

Roma’daki gururumuz için Alman devi yoklama yaptı. İtalyanlar “30 milyon euro” yanıtını verdi.

İtalya'da top koşturan milli yıldızımız Cengiz Ünder, devleri peşine taktı. 22 yaşındaki futbolcuya Bayern Münih, Leipzig ve Everton talip oldu. Kulüplerin fiyatını sorduğu Cengiz için, "30 milyon euro'yu getiren Cengiz'i götürür" cevabı verildi. Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Cengiz; bu sezon 20 maçta 3 gol kaydetti. 2017'de Başakşehir'den 15 milyon euro'ya transfer olan Cengiz'in, sakatlıklar nedeniyle satış listesine konduğu iddia ediliyordu.

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