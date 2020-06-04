04 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United-Manchester City maçı 37 kişinin ölümüne sebep olmuş! Corona virüsü...

Manchester derbisinde corona şoku! 37 kişi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Ligde flaş bir gerçek ortaya çıktı. Mart ayında oynanan Manchester derbisinde, çarpıcı bir sonuç paylaşıldı.

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok lig ertelense de salgının daha önce oynanan maçlarda yayıldığı şeklindeki haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiliz basınından 'da yer alan habere göre, yapılan araştırmalar neticesinde İngiltere'de lig askıya alınmadan önce oynanan son büyük maç olan Manchester United-Manchester City derbisiyle ilgili çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre corona virüsünden dolayı ölen 37 kişinin, Manchester United'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada bu virüsü aldıkları açıklandı. Daha önce de yine İngiliz basınında , Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmadaki yayılımdan dolayı en az 41 kişinin Covid-19 sebebiyle öldüğünü duyurmuştu.

Test sonuçları belli oldu! Premier Lig... haberin devamı

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