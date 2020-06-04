04 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder Bayern Münih'in radarına girdi! 30 milyon Euro...

Dev kulübün radarına girdi! 30 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Kariyerine A ekiplerinden Roma'da devam eden milli futbolcumuz , Avrupa devlerinin listesine girmeye devam ediyor. Everton, Leipzig gibi takımların transfer listesinde bulunan Cengiz, son olarak Bundesliga devi 'in radarına girdi.

A Ligi ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu ile yollarını ayırmak üzere...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO!

Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.

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