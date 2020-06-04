Cengiz Ünder Bayern Münih'in radarına girdi! 30 milyon Euro...

Kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da devam eden milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeye devam ediyor. Everton, Leipzig gibi takımların transfer listesinde bulunan Cengiz, son olarak Bundesliga devi Bayern Münih'in radarına girdi.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak üzere...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO!

Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.

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