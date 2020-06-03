03 Haziran 2020, Çarşamba
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Barcelona yeni tip corona virüsü vakalarını gizlemiş! 7 kişide...
İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga'nın lideri Barcelona için, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin 7 kişide pozitif çıktığı ve bunların açıklanmadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerine göre Barcelona Kulübü'nde 5'i futbolcu 2'si teknik ekipten olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.
Ancak iddialara göre Katalan ekibi, bu vakaları kamuoyuna duyurmadı ve lig yönetimine bildirmedi. Corona virüsüne yakalanan isimlerin hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, 7 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.
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