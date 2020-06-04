Adım adım Barça'ya
İnter’in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Barcelona ile yıllık 12 milyon euro’ya el sıkıştı. Gözler artık iki kulübün yapacağı pazarlıklara çevrildi.
Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, adım adım Barcelona'ya gidiyor. Uzun süredir Katalan devinin radarında olan genç golcü için İspanyol basınından, yeni bir iddia gündeme geldi. Sport'ta yer alan haberde; 22 yaşındaki forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Barcelona yönetimi, prensip anlaşmasına vardı. Lautaro Martinez'in, yıllık 12 milyon euro'dan 5 yıllık mukaveleyi kabul ettiği ifade edildi.
Oyuncuyu ikna eden Barça'nın, İnter'le anlaşma noktasını bulamadığı ifade edildi. Gözler iki kulüp arasındaki görüşmelere çevrilirken, Barcelona'nın ilk etapta 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor. İnter'in ise 80 milyon euro talep ettiği dile getirildi. 2018 yazında Racing Club'dan 25 milyon euro karşılığında İnter'e transfer olan Martinez, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı. Genç golcü, Arjantin Milli Takımı'yla 17 maçta 9 gol attı.
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