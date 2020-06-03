03 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İtalyanlar duyurdu! Cengiz Ünder'e dev talip

İtalyanlar duyurdu! Cengiz Ünder'e dev talip
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu ile ekipleri ve RB Leipzig'in ilgilendiği belirtildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre , 22 yaşındaki ile ilgileniyor. Bayern'in yanı sıra Leipzig ve Everton'ın da milli futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.

"ROMA 30 MİLYON EURO'YA BIRAKABİLİR"

Aynı haberde Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roma'nın, milli futbolcuyu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı vurgulandı.

Mustafa Cengiz taburcu oldu ve açıkladı! haberin devamı

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