Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu ve açıkladı! "Mücadeleye devam"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, mide ameliyatından sonra hastanede tedavisine devam edilmişti. 18 Mayıs'tan beri hastanede olan Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ses tellerinde sorun olduğu gerekçesiyle fazla konuşmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sadece sesim kötü o da 3-4 güne kadar düzelir. Sabah ezanından yatsı namazına kadar dualar eden taraftara, camiaya ve halkımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip geldiniz. Allah razı olsun. Mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Genel cerrahi bölümü doktoru Prof. Dursun Buğra, Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu:

Buğra, Mustafa Cengiz'in çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sayın Mustafa Cengiz'e arka arkaya 2 tane önemli müdahale yapıldı. Çok şükür sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurlayabildik. Bu bizim ve camia için büyük mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde de her şey yolunda gider. Hastanede yattığı sürece görevini bırakmadığına şahit olduk. Bundan sonra Galatasaray'ın başına daha sağlıklı ve güçlü şekilde dönecektir. Sağlık ekibi olarak buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz yakın zamanda beyin ameliyatı geçirmesinin ardından bu kez midesinden ameliyat olmuştu.

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