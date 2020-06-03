03 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu ve açıkladı! "Mücadeleye devam"

Mustafa Cengiz taburcu oldu ve açıkladı! Mücadeleye devam
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

Başkanı 'in, mide ameliyatından sonra hastanede tedavisine devam edilmişti. 18 Mayıs'tan beri hastanede olan Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ses tellerinde sorun olduğu gerekçesiyle fazla konuşmayan Başkanı , "Sadece sesim kötü o da 3-4 güne kadar düzelir. Sabah ezanından yatsı namazına kadar dualar eden taraftara, camiaya ve halkımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip geldiniz. Allah razı olsun. Mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

Genel cerrahi bölümü doktoru Prof. Dursun Buğra, Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu:

Buğra, Mustafa Cengiz'in çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sayın Mustafa Cengiz'e arka arkaya 2 tane önemli müdahale yapıldı. Çok şükür sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurlayabildik. Bu bizim ve camia için büyük mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde de her şey yolunda gider. Hastanede yattığı sürece görevini bırakmadığına şahit olduk. Bundan sonra Galatasaray'ın başına daha sağlıklı ve güçlü şekilde dönecektir. Sağlık ekibi olarak buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz yakın zamanda beyin ameliyatı geçirmesinin ardından bu kez midesinden ameliyat olmuştu.

Mustafa Cengiz ameliyat oldu! İlk açıklama geldi haberin devamı

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