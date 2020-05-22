22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Taraftar izni

Taraftar izni
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.05.2020

Maçların 16 Haziran'da başlayacağı Norveç Ligi'nde taraftarların gösterisinden mahrum kalmaması adına bazı seyircilere maçı izleme fırsatının verilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Almanya'da zorunlu ara geride bıraktığımız hafta sona erdi. Norveç'te de yeni sezon 16 Haziran'da başlayacak. Taraftarlar konusunda ise bir sürpriz olabileceği gündemde. Norveç Ligi'nde taraftarların gösterisinden mahrum kalmaması adına bazı seyircilere maçı izleme fırsatının verilmesinin gündemde olduğu bildirildi. Buna göre; 10 kadar taraftarın statta yer alması düşünülüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus'ta Covid-19 test sonuçları belli oldu! Juventus'ta Covid-19 test sonuçları belli oldu!
Ligleri Play Station'da oynayarak bitirelim "Ligleri Play Station'da oynayarak bitirelim"
Mancini'den İtalya itirafı Kimse istemiyordu Mancini'den İtalya itirafı "Kimse istemiyordu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör