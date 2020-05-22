22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Dynamo Dresden'de iki corona virüsü vakası daha!

Almanya'da iki yeni Covid-19 vakası daha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Geçtiğimiz haftalarda iki futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıkan 2. Lig ekiplerinden 'de 14 günlük karantinanın ardından yapılan yeni testte bir oyuncu ve teknik ekip üyesinde daha corona virüsü tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta iki futbolcuya yeni tip corona virüsü teşhisi konmasının ardından 14 günlük karantinaya alınan takım ve teknik ekibe yeni bir test yapıldığı, birer oyuncu ve teknik ekip üyesinde daha virüs tespit edildiği belirtildi.

temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip antrenmanlara yarın başlayacak. Corona virüsü teşhisi konan kişiler ise 14 günlük yeni bir karantina dönemine girecek.

Almanya 2. Futbol Ligi, geçen hafta başlamasına rağmen karantinada olduğu için ilk maçına çıkamayan , aynı gerekçeyle bu haftayı da boş geçecek. Alman ekibinin, ilk maçına 31 Mayıs'ta Stuttgart karşısında çıkması bekleniyor.

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