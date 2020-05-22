Dynamo Dresden'de iki corona virüsü vakası daha!

Geçtiğimiz haftalarda iki futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıkan Almanya 2. Lig ekiplerinden Dynamo Dresden'de 14 günlük karantinanın ardından yapılan yeni testte bir oyuncu ve teknik ekip üyesinde daha corona virüsü tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta iki futbolcuya yeni tip corona virüsü teşhisi konmasının ardından 14 günlük karantinaya alınan takım ve teknik ekibe yeni bir test yapıldığı, birer oyuncu ve teknik ekip üyesinde daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Almanya temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip antrenmanlara yarın başlayacak. Corona virüsü teşhisi konan kişiler ise 14 günlük yeni bir karantina dönemine girecek.

Almanya 2. Futbol Ligi, geçen hafta başlamasına rağmen karantinada olduğu için ilk maçına çıkamayan Dynamo Dresden, aynı gerekçeyle bu haftayı da boş geçecek. Alman ekibinin, ilk maçına 31 Mayıs'ta Stuttgart karşısında çıkması bekleniyor.

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