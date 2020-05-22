22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere’de plan belli oldu

İngiltere’de plan belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de planı belirledi. Liglerin tescili veya devamı halinde, takımlar sıralamaya göre üst lige yükselecek veya küme düşecek.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de planı belirledi. Liglerin tescili veya devamı halinde, takımlar sıralamaya göre üst lige yükselecek veya küme düşecek. Kararın kesinleşmesi için takımların oy çokluğuyla anlaşma sağlaması gerekiyor.
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