İngiltere’de plan belli oldu

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de planı belirledi. Liglerin tescili veya devamı halinde, takımlar sıralamaya göre üst lige yükselecek veya küme düşecek.

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İngiltere Futbol Ligi (EFL), Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de planı belirledi. Liglerin tescili veya devamı halinde, takımlar sıralamaya göre üst lige yükselecek veya küme düşecek. Kararın kesinleşmesi için takımların oy çokluğuyla anlaşma sağlaması gerekiyor.