La Liga Başkanı açıkladı! İşte İspanya'da futbolun başlayacağı tarih
Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen İspanya La Liga'nın başlama tarihi belli oldu. La Liga Başkanı Javier Tebas, liglerin 11 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Bir televizyon programına konuk olan La Liga Başkanı Javier Tebas, hazırlıkların artık son aşamasına geldiğini belirtip, sezonu 11 Haziran'da başlatmak istediklerini açıkladı.
Javier Tebas, "11 Haziran'da maç oynatma planımız var. O tarihin bir an önce resmileşmesini umut ediyorum. Lige Sevilla-Real Betis derbisiyle birlikte başlamayı istiyoruz. Maçı akşam 22.00'de oynatmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilk dört haftanın programını önümüzdeki günlerde açıklamak." dedi.
Sıcak havalar nedeniyle bazı yerlerde karşılaşmaların geç oynanacağını dile getiren LaLiga Başkanı, "Saat meselesi maçın nerede oynanacağına bağlı. Hafta içleri maçlar geç saatlerde oynanacak. Hafta sonu için ise gündemimizde üç farklı saat dilimi var. Medya konusuna da bakacağız. Herkes statlarda olmak istiyor ama bu imkansız. Bunun düzenlemesini yapacağız. Herkesin güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak zorundayız. Bu durum tabii medyadaki herkesi memnun etmeyecek." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında futbolda profesyonel liglerin 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurmuştu.
Bitime 11 hafta kala yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen LaLiga'da lider Barcelona'nın 58, ikinci Real Madrid'in ise 56 puanı bulunuyor.
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